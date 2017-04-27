Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Genel Greve Gidildi!

Filistinli direniş gruplarının işgalci İsrail’in hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklarla dayanışmak amacıyla salı günü yaptığı genel grev çağrısı, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria ve Gazze’de karşılık buldu.

Filistinli direniş gruplarından oluşan Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi’nin çağrısı üzerine başlayan genel grev kapsamında, Doğu Kudüs’ün en işlek caddeleri Selahaddin ve Zehra’da esnaf kepenk açmadı. Ayrıca Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait okullarda da eğitime ara verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin girişleri taşlar ve lastiklerle kapatıldı. Bu şekilde araç trafiğinin engellendiği şehirde çok sayıda dükkân da kepenk indirdi.

Şehir merkezlerinden başlayan yürüyüşlerin düzenleneceği el-Halil ve Beytullahim kentlerinde de grev tüm hayatı etkiledi. Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Taşımacılık ve Ulaşım Sendikası da bugün için çalışmalarını askıya aldıklarını bildirmiş, Filistin Para İdaresi de tüm bankaların kapalı olacağını açıklamıştı.

Gazze’de de Greve Başlandı

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde geçen hafta pazartesi açlık grevi başlatan Filistinli tutsaklarla dayanışmak amacıyla Gazze Şeridi’nde de genel greve gidildi.

Hamas’a bağlı Enformasyon Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli direniş gruplarından oluşan Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi’nin çağrısı üzerine grev başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, genel grev kapsamında okul ve hastaneler hariç Gazze’deki bütün resmî dairelerin bir gün süreyle kapalı olacağı kaydedildi.

Destek Gösterileri

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde toplanan bir grup ise işgalci İsrail’in hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Filistinli tutsakların fotoğraflarını taşıdı.

Hapishanelerde 7 Bin Filistinli Tutsak Var

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamaları ve hak ihlâllerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi” için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutsak bulunuyor.

Kaynak: AA