Doğu Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı

»Ana Sayfa»Suriye
23.12.2016 01:43
Doğu Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı
Halep kent merkezinin doğusunda, rejim güçlerinin kuşatmasında bulunan sivillerin ve muhalif güçlerin tahliyesi tamamlandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'ten ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya beldelerinden karşılıklı tahliyeler sona erdi.

Tahliye bölgesindeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, kuşatma altındaki doğu Halep'ten son olarak çoğunluğu silahlı muhalifleri taşıyan 5 otobüs, 30 araçtan oluşan son tahliye konvoyu çıktı.

Ramuse'deki rejimin kontrol noktasından hareket eden yaklaşık bin kişilik konvoy Halep'in batısında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine yöneldi.

Son gün 3 bin kişi tahliye edildi

Halep'ten bugün 10 otobüs ve 420 özel araçın bulunduğu konvoyla yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi. 

Buna karşılılık İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden yaklaşık 250 kişi, Halep'in batısındaki rejim bölgelerine ulaştı.

Halep'in doğusundan muhaliflerin de çıkmasıyla Halep kent merkezi tamamen Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının kontrolüne girdi. 

Tahliyelerin başladığı 15 Aralık Perşembe gününden beri Halep'ten 45 bin civarında sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep'ten çıkış yaptı. Rejim yanlısı yabancı terörist grupların kontrolündeki Fua ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kişi tahliye edildi.

Tahliye sürecek

Türkiye ile Rusya'nın öncülüğünde gerçekleşen ateşkeş ve tahliye mutabakatına göre, doğu Halep'teki sürecin tamamlanmasıyla Şam'da rejim güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden çıkışlar başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib'e nakledilmesi öngörülüyor. Madaya ve Zebadani, açlıktan ölümlerin yaşanmasıyla gündeme gelmişti. 

Doğu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 Aralık'ta yola çıkmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e nakledilmişti. İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen perşembe ve cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

AA

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