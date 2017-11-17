Doğu Guta’nın Öncü Şahsiyetlerinden Ebû Me’mûn Esed’in Saldırısında Şehit Düştü

Konuyla ilgili Haksöz-Haber’e bilgi veren yerel kaynaklar şunları kaydetti:

“Doğu Ğûta'da desteklediğimiz Mesâr Eğitim Akedemisi idâreci ve öğretmenlerinden Ğûta Yargı Meclisi kadılarından avukat Fehd Ebû Me'mûn şehit olmuştur. Kendisi Ğûta'daki mücâlede ve direnişin meçhul erlerinden idi. Bombardıman ne kadar yoğun olursa olsun camide namaz kılındığı sürece cemaatle namazı terk etmediğine şâhitlik edilen Gûta'nın nâdide şahsiyetlerinden birisiydi. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Gûta ehli ile âilesine ise sabr-ı cemîl ve yerini doldurabilme hususunda muvaffakiyet bahşetsin.”

Vakum bombası içeren bombardımanda Şehid Fehd Ebû Me’mûn’un aile apartmanının da isabet aldığı ve kendisiyle birlikte kardeşinin hanımı ve 3 çocuklarının da şehit olduğu bildirildi.

Ayrıca düne kadar yoğun bir şekilde misket bombası kullanan rejimin, bugün birçok beldede vakum bombası kullanmaya başladığına dikkat çeken yerel kaynaklarımız, Dûma'da gerçekleştirilen saldırıda da Sivil Kurtarma gönüllülerinden 3 kişinin arama-kurtarma çalışması esnasında şehit edildiğini kaydetti.