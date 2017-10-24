Doğu Guta’daki Kuşatmaya İdlib’de Protesto!

Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib kentindeki gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesinde yer alan Maaret Numan ilçesi sakinleri, Doğu Guta’da son dönemde sıkılaşan ve bebek ölümlerine yol açan kuşatmaya tepki gösterdi.

AA’da yer alan habere göre, göstericiler, İngilizce ve Arapça “Esed Guta’yı kuşatıyor!”, “Guta’nın çocuklarını kurtarın!” ve “Kuşatma korkakların işidir!” yazılı dövizler taşıdı.

“Açlıktan Ölen Bebekler İçin Buradayız”

Eylemcilerden Muhammed Abdullah, yaptığı açıklamada, “Doğu Guta’daki aktivistler kuşatmanın kaldırılması için dayanışma çağrısında bulundu. Biz de onlara destek amaçlı meydanlara çıktık. 5 yıldan beri kuşatma altında yaşayan halka destek olmak istiyoruz. Son günlerde açlıktan ölen bebekler için buradayız.” dedi.

Doğu Guta’da yaşayan halkın sistematik bir şekilde aç bırakıldığını belirten Abdullah, “Yoğun bombardımana tutuluyor. Bunu durdurmak için bütün Suriyelilerin çalışması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Topluma “Esed’e Baskı Yap” Çağrısı

Ahmed el-Kerimi de “Doğu Guta halkı bin 850 günden fazla süredir kuşatma altında yaşıyor. Bugün onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için eylem düzenliyoruz. Uluslararası topluma kuşatmanın kaldırılması için Esed rejimine baskı yapmaya çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Doğu Guta’nın Merce ilçesinde dün bir grup aktivist, düzenledikleri eylemde Suriyelilere dayanışma çağrısı yapmıştı.

“5 Yılda En Az 397 Sivil Hayatını Kaybetti”

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), bugünkü raporunda Şam’da Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır uyguladığı kuşatma süresince en az 397 sivilin açlık ve ilaç eksikliğinden hayatını kaybettiğini bildirmişti.