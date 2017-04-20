Doğu Guta’daki Kamplar Suriyelilerin Sığınağı Oldu

»Ana Sayfa»Suriye
20.04.2017 07:59
Doğu Guta’daki Kamplar Suriyelilerin Sığınağı Oldu
Şam’ın Doğu Guta bölgesi, Esed güçlerinin 6 yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle evsiz kalan onlarca ailenin kendi imkânlarıyla kurduğu derme çatma çadırlardan oluşan çok sayıda kampa ev sahipliği yapıyor.

Beşşar Esed güçlerinin 6 yılı aşkın süredir devam eden saldırıları ve ablukaları nedeniyle kendi topraklarında mülteci durumuna düşen çok sayıda aile, Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kendi imkânlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Esed güçlerinin yakın bölgelerdeki her ilerleyişinde onlarca sivil, dönüş umutlarını da yanlarına alarak Doğu Guta’ya yerleşiyor ve ardından bölgede yeni bir kamp kuruluyor.

Kamplardaki Zorlu Yaşam Şartları

Bu bölge saldırılardan korunmak isteyen siviller için bir sığınak olsa da kamplardaki hayat hiç kolay değil. Esed güçlerinin saldırılarına göre sürekli bir yerden bir yere taşınan kamplardaki derme çatma çadırlar, ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan koruyor.

AA’da yer alan habere göre, yardımların çok fazla ulaşamadığı, tıbbî açıdan ciddi sıkıntıların yaşandığı ve çocukların eğitim alamadığı Huşul Eşari bölgesinde kurulan kamp, civardaki diğer kamplar hakkında da ipucu veriyor.

Guta’nın güneyindeki çeşitli bölgelerden gelen 45 ailenin oluşturduğu söz konusu kampta yaşayanların en yakın sağlık noktasına ulaşmaları için en az bir saat yürümeleri gerekiyor.

Kampa en yakın okul ise 7 kilometre uzaklıkta. Eğitimden uzak kalan çocuklar, vakitlerini oyun oynayarak geçiriyor.

Esed Güçlerinin Saldırılarına Göre Kampların Yeri Değişiyor

Bölgede görev yapan Yardımlaşma Derneği’nin kurucularından Mahmud Bekr, “Guta’nın birçok bölgesinde rastgele kurulan kamplar bir olgu hâline geldi. Bunlardan bazıları, Evtaya, eş-Şeyh Fadil, Beyt Sevi, Hamuriye ve Huşul Eşari kamplarıdır. Kampların yerleri Esed rejiminin saldırı haritasına göre değişiklik gösteriyor.” dedi.

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