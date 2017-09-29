Doğu Guta’daki Direnişçilerden Esed Güçlerine Saldırı!

Suriye’nin Şam kentindeki Doğu Guta bölgesinde bulunan Ayn Terma beldesindeki direnişçiler tarafından Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin konuşlu bulunduğu bölgelere yönelik tünel bombalı saldırı gerçekleştirildi.

En Az 50 Ölü

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Esed güçlerinin konuşlu bulunduğu ve bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi planladığı alanın altına direnişçiler tarafından tünel kazılıp patlayıcı madde yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda Esed güçlerinden en az 50 kişi öldü.

Rusya ve Esed rejimine ait uçaklar İdlib’de sivilleri ve direnişçileri yoğun bombardımana tutarken, direnişçilerden ilk ciddi karşılık dün geldi.

Patlama Anına Ait Görüntüler

Doğu Guta bölgesinde Esed güçlerine karşı etkili saldırılar gerçekleştiren Feylak er-Rahman tarafından Ayn Terma beldesinde gerçekleştirilen tünel bombalı saldırıya ait kısa bir video paylaşıldı.

Patlayıcıların yerleştirilmesi ve patlama anına ait görüntülerin yer aldığı kısa videoda direnişçilerin tünelin kazım aşamasındaki görüntülerine de yer verilmiş.