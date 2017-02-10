Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!

»Ana Sayfa»Suriye
10.02.2017 01:07
Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
Esed rejimi Şam kırsalı olan Doğu Guta’da yüzlerce askerini kaybetti.

Dört bir yanı 3 yıldır, rejim milisleri tarafından kuşatılmış olan Doğu Guta, sadece Ocak ayında 19 defa rejim askerlerinin sızma girişimine sahne oldu.

Doğu Guta’daki direnişçiler, rejim şebbihaları, Hizbullah, Şii milisler, komünist Filistinlilerin ve İran Devrim Muhafızlarına karşı mücadele veriyor.

Ceyş-u İslam grubu medya biriminden yapılan açıklamada. Sadece ocak ayında rejim ve destekçilerinden 243 öldüğü, 3 füze rampası, 6 tank, 3 zırhlı araç ve 1 adet gözetleme uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Barada Vadisi ve Daraya’da yaşanan senaryoların Batı Guta’da gerçekleştirmek için, rejim güçleri bölgeye var gücüyle saldırıyor.

Kaynak: Fetih Medya

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası09 Şubat 2017 Perşembe 13:11
  • Esed Hapishanelerindeki İşkenceyle Ölümler Belgelendi09 Şubat 2017 Perşembe 12:39
  • El-Bab’da Stratejik Tepeler Ele Geçirildi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
  • Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!08 Şubat 2017 Çarşamba 08:21
  • Hama’da Esed Güçleri ile Direnişçiler Arasında Esir Değişimi Yapıldı07 Şubat 2017 Salı 23:22
  • “Esed Birçok Kişinin Ölümünden Sorumlu”07 Şubat 2017 Salı 17:26
  • Katil Esed Trump'tan Umutluymuş!07 Şubat 2017 Salı 15:07
  • İdlib’de 10 Hava Saldırısı Düzenlendi: 21 Sivil Hayatını Kaybetti!07 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti07 Şubat 2017 Salı 09:27
  • Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”07 Şubat 2017 Salı 00:54
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim