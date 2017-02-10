Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
Esed rejimi Şam kırsalı olan Doğu Guta’da yüzlerce askerini kaybetti.
Dört bir yanı 3 yıldır, rejim milisleri tarafından kuşatılmış olan Doğu Guta, sadece Ocak ayında 19 defa rejim askerlerinin sızma girişimine sahne oldu.
Doğu Guta’daki direnişçiler, rejim şebbihaları, Hizbullah, Şii milisler, komünist Filistinlilerin ve İran Devrim Muhafızlarına karşı mücadele veriyor.
Ceyş-u İslam grubu medya biriminden yapılan açıklamada. Sadece ocak ayında rejim ve destekçilerinden 243 öldüğü, 3 füze rampası, 6 tank, 3 zırhlı araç ve 1 adet gözetleme uçağının düşürüldüğü belirtildi.
Barada Vadisi ve Daraya’da yaşanan senaryoların Batı Guta’da gerçekleştirmek için, rejim güçleri bölgeye var gücüyle saldırıyor.
Kaynak: Fetih Medya
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den AçıklamaTahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir bir açıklama yayınladı.
Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!Esed rejimi Şam kırsalı olan Doğu Guta’da yüzlerce askerini kaybetti.
'YPG Suriye'de Savaş Suçu İşliyor'ABD'nin "The Nation" dergisinin araştırma dosyasında, PKK/PYD'nin uzantısı YPG'nin, ülkenin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerde on binlerce Arap ve Kürt sivili zorla yerlerinden ettiği ve savaş suçu işlediği belirtildi.
Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’ya Klor Gazıyla Saldırdı!Esed güçleri, Suriye’nin Doğu Guta bölgesine klor gazıyla saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de gazdan etkilendi.
Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi GörüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye’deki gelişmeleri görüştü.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- İskilipli Atıf Hoca Adına Ruanda’da Su Kuyusu Açılmasını Sindiremediler!
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Rusya Suriye’de 'Kazara' TSK Personelini Vurdu!
- "Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"
- “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor
- Rusya Suriye’de 'Kazara' TSK Personelini Vurdu!
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Kızılhaç, Afganistan’daki Yardım Faaliyetlerini Durdurdu
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara Tepki
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim