Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!

Esed rejimi Şam kırsalı olan Doğu Guta’da yüzlerce askerini kaybetti.

Dört bir yanı 3 yıldır, rejim milisleri tarafından kuşatılmış olan Doğu Guta, sadece Ocak ayında 19 defa rejim askerlerinin sızma girişimine sahne oldu.

Doğu Guta’daki direnişçiler, rejim şebbihaları, Hizbullah, Şii milisler, komünist Filistinlilerin ve İran Devrim Muhafızlarına karşı mücadele veriyor.

Ceyş-u İslam grubu medya biriminden yapılan açıklamada. Sadece ocak ayında rejim ve destekçilerinden 243 öldüğü, 3 füze rampası, 6 tank, 3 zırhlı araç ve 1 adet gözetleme uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Barada Vadisi ve Daraya’da yaşanan senaryoların Batı Guta’da gerçekleştirmek için, rejim güçleri bölgeye var gücüyle saldırıyor.

Kaynak: Fetih Medya