“Doğu Guta’da Son Bir Haftada 50 Esed Askeri Öldürüldü”

Mepa News sitesinin direniş gruplarına dayandırdığı haberine göre, 8-15 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Şam kentinde bulunan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinin etrafında yaşanan çatışmalarda Beşşar Esed ve işbirlikçilerine bağlı en az 50 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Son bir haftada Ayn Terma’da Esed’e bağlı güçlere yönelik 3 pusu düzenlendiğini belirten direnişçiler, Esed’e bağlı güçlere ait 4 tankın, 1 uçaksavar silahı ile 2 buldozerin de tahrip edildiğini bildirdi.