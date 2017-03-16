Doğu Guta’da Esed Kuşatması: Hastalar Bir Bir Ölüyor!
Şam’ın Doğu Guta bölgesinde hizmet veren Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi, Beşşar Esed güçleri tarafından kuşatma altında tutulan bölgede, böbrek yetmezliği çeken ve yıl başından bu yana diyaliz tedavisi gören üçüncü hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.
“Yardım Konvoyunun Girişine İzin Verilmiyor”
AA’da yer alan habere göre, hastane, yaptığı basın açıklamasında, diyaliz bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören Muhammed Amra’nın hayatı kaybettiğini ve böylece tıbbî malzeme eksikliğinden dolayı hayatını kaybeden hasta sayısının üçe yükseldiğini belirtti.
Hastane yetkililerinin sosyal medyada yayımladığı açıklamada, hastaların ölüm sebebi “Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler’e ait yardım konvoyunun bölgeye girişine izin vermemesi ve engellemesi nedeniyle bölgeye bir hafta önce girmesi beklenen diyaliz malzemelerinin bitmesi.” olarak belirtildi.
39 Hasta Yaşam Mücadelesi Veriyor
Duma’da hizmet veren Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi yetkilileri, bölgede kayıtlı 39 diyaliz hastası olduğunu ve diyaliz hastalarının tıbbî malzemelerin gecikmesi nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti.
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