Doğu Guta’da Canlı Olan Her Şey Esed Güçlerinin Hedefinde!

Suriye’nin Şam kentindeki Doğu Guta bölgesinde bulunan Ayn Terma beldesinde Beşşar Esed’e bağlı güçler ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Esed’e bağlı güçler ve Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarının son günlerde arttığı bölgede direnişçiler, Esed güçlerini başarısızlığa uğrattı.

“Esed Güçlerinden En Az 15 Kişi Öldü”

Bölgedeki direniş kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, yaşanan çatışmalarda Esed güçlerinden en az 15 kişi öldü.

Kaynaklar, Ayn Terma bölgesinde Esed güçleri ile yaşanan çatışmalarda, Esed’e bağlı güçlere ait bir uçaksavar, bir tank ve bir Gvozdika tipi obüsün tahrip edildiğini kaydetti.

Direnişçiler Gvozdika tipi obüsün güdümlü füze ile hedef alınma anına ait görüntüleri de servis etti:

Bölge Yoğun Hava ve Kara Bombardımanı Altında

Öte yandan, Cobar ve Ayn Terma bölgeleri yoğun hava ve kara bombardımanı altında.

Özellikle, direnişçilerin elinde Şam’a bağlı son mahalle olan Cobar’a, Rusya’ya ait savaş uçaklarınca da hava saldırıları düzenleniyor.

Yerel kaynaklar, Cobar ve Ayn Terma bölgelerine yönelik düzenlenen hava saldırıları ile ilgili görseller servis etti.

Görüntülerde Rusya’ya ait Su-24MK tipi savaş uçağının Doğu Guta’yı hedef aldığı anlar yer alıyor:

Onlarca Sivil Yaralandı

Cobar ve Ayn Terma bölgelerine düzenlenen hava ve kara bombardımanlarının tekrar başlamasıyla birlikte onlarca sivilin yaralandığı ifade ediliyor.

Bölgenin 70’ten fazla füze ve en az 16 hava saldırısı ile vurulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, düzenlenen bombardımanın doğrudan bölgedeki meskun mahalleri hedef aldığını belirtirken, yaralananların büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğunu aktardı.

Rusya’nın “Anlaşma” Açıklaması Yalanlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında bir açıklama yapmış, Şam’ın yakınlarındaki Doğu Guta’da gerilimi düşürmeye yönelik bir anlaşma imzalanması için direnişçilerle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Ancak bölgedeki direnişçiler, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş ve Esed güçlerinin bölgeye düzenlediği saldırılara ara vermediğini kaydetmişti.

Hedef, Cobar’ı Ayn Terma ve Zemelka’dan Koparmak

Şam’ın doğusunda, Cobar ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır Esed’e bağlı güçler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Esed güçleri, Doğu Guta’nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar’ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka’dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Böylece Esed’e bağlı güçlerin yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde saldırdığı Doğu Guta’daki kuşatma da daralmış olacak.