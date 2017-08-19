“Doğu Guta’da 20 Bebekten Biri Engelli Doğuyor”

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Muhammed Bekir, Doğu Guta’da son iki yılda engelli bebek doğumlarının arttığını söyledi.

“Doğum ünitemizde ayda yaklaşık 400 bebek dünyaya geliyor. Yaklaşık yüzde 5’i de engelli doğuyor.” diyen Bekir, artışın olası nedenlerini şöyle anlattı:

“Abluka altındaki Doğu Guta’da bu durumu doğrudan bir sebebe bağlayamıyoruz. Hamilelerin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, ilaçları ve mineralleri tedarik edememesi nedeniyle bu sonuçların meydana geldiğini düşünüyoruz. Ancak 2014 yılında Ayn Terma bölgesinde tek bir ayakla dünyaya gelen bir bebek oldu. Sebebini öğrenmek için ailesini sorguya aldım. Annesi ve babası kimyasal saldırıya maruz kalmıştı. Kimyasal saldırı yüzünden de bu tip durumlar meydana gelebiliyor. Tam olarak sebebini bilemiyoruz çünkü bu durumu inceleyecek bir laboratuvarımız yok.”

“Kimyasal Saldırıların Etkisi Hâlâ Devam Ediyor Olabilir”

Dr. Sami Boş da bebeklerin engelli doğmalarının nedenlerine ilişkin, “Engelli doğumların farklı sebepleri vardır. Başta abluka nedeniyle anne adayının düzensiz beslenmesi; gerekli ilaç, vitamin ve minerallerin teminindeki sıkıntılar; genetik vakalar (akraba evlilikleri) ilk akla gelen sebeplerdir.” diye konuştu.

Birkaç gün önce Doğu Guta’nın Arbin beldesinde kolları olmayan bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini ifade eden Boş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kolsuz veya ayaksız doğmaların kimyasal silah saldırısı gibi daha büyük bir sebebi de olabilir. Bildiğiniz üzere Doğu Guta bölgesi yıllar önce kimyasal saldırıya maruz kalmıştır. Kimyasal saldırıların etkisi hâlâ devam ediyor olabilir.”

Esed, 2013’ten Bu Yana Kimyasal Kullanıyor

Beşşar Esed rejimi, 21 Ağustos 2013’te Suriye’nin Şam kentindeki Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400’ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına yol açmıştı.

Yaklaşık olarak 400 bin sivilin yaşadığı, Şam’ın doğusunda birkaç ilçeyi kapsayan Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından kuşatma altında tutuluyor. Rejim, bölgeye insani yardım girişlerini de engelliyor.

Kaynak: AA