Doğan Medyanın Elemanları Sosyal Medyada Algı Görevinde
CNNTürk’te Şirin Payzın tarafından sunulan “Ne Oluyor?” programında Turan Kışlakçı tarafından kullanılan cümleler kırpılarak servis edildi.
HAKSÖZ HABER
Aydın Doğan televizyon kanalı CNNTürk’te Şirin Paysın tarafından sunulan “Ne Oluyor?” programında gazeteci Turan Kışlakçı tarafından kullanılan cümleler kırpılarak servis edildi.
Sosyal Medyanın konuşulduğu bölümde Turan Kışlakçı’nın “Twitter'da küfür&hakaret edenlerin çoğu hastalıklı insanlardır” sözü “Twitter kullanan insanların çoğu hastalıklıdır” şeklinde sosyal medyaya servis edildi.
Doğan Medyanın geçmişten bugüne sosyal medyayı algı operasyonları için araç kullanıyor. Sosyal medyada yalan dolan paylaşımları tepki toplayınca da “Editör hatası” veya “teknik hata” şeklinde geçiştiriliyor.
Etiketler: cnntürk, aydın doğan, doğan medya, şirin payzın, ne oluyor, turan kışlakçı
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Doğan Medyanın Elemanları Sosyal Medyada Algı GörevindeCNNTürk’te Şirin Payzın tarafından sunulan “Ne Oluyor?” programında Turan Kışlakçı tarafından kullanılan cümleler kırpılarak servis edildi.
Yine Aydın Doğan’ın CNN Türk’ü, Yine Teknik Hata(!)CNN Türk HDP binalarına yapılan saldırı haberlerini girdiğinde altta "HDP binalarına saldırılar terörle mücadelede önemli rol oynuyor" bandını girdi.
Halep ABD Medyasının Umurunda Değil!Halep'te yaşanan dram, ABD'nin en önemli gazete ve medya kuruluşları tarafından görmezden geliniyor. Washington Post, New York Times ve USA Today gibi gazeteler manşetlerine tek bir Halep haberi bile taşımamış durumda.
Doğan Medyası Esed'in Halep Katliamını Zafer Olarak GördüCNN Türk ve Posta art arda Halep son dakikası geçip Esed, Rusya ve İran’ın Halep’te gerçekleştirdiği katliamlarını zafer olarak servis etti.
Aydın Ünal’ın CHP’ye Dair Yazısı Meclisi Gerdi!AK Parti Milletvekili Aydın Ünal'ın Yeni Şafak'taki köşesinde bugün yer verdiği 'Terör: Kim kimdir?' yazısı, Genel Kurul'daki CHP'li vekilleri gerdi.
RÖPORTAJ
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Doğan Medyanın Elemanları Sosyal Medyada Algı Görevinde
- OHAL 3 Ay Daha Uzatıldı
- Mahalle Faşizmine Bir Kurban: Cnntürk Spikeri Beste Uyanık
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi
- Reina Saldırısında ABD İzi
- Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm
- Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti
- Reina Saldırısı Veya Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmek!
- Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı
- Türkiye ve Rusya'nın Garantör Olduğu Ateşkes Anlaşmasının Tam Metni
- İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!
- Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti
- Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm
- Okmeydanı'nda Bildiri Dağıtan Başar Tutuklandı
- Reina Saldırısı Veya Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmek!
- İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!
- İngiltereli Militan PYD Saflarında Savaşırken Öldü!
- Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim