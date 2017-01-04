Doğan Medyanın Elamanları Sosyal Medyada Algı Görevinde

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04.01.2017 03:34
Doğan Medyanın Elamanları Sosyal Medyada Algı Görevinde
CNNTürk’te Şirin Paysın tarafından sunulan “Ne Oluyor?” programında Turan Kışlakçı tarafından kullanılan cümleler kırpılarak servis edildi.

Aydın Doğan televizyon kanalı CNNTürk’te Şirin Paysın tarafından sunulan “Ne Oluyor?” programında gazeteci Turan Kışlakçı tarafından kullanılan cümleler kırpılarak servis edildi.

Sosyal Medyanın konuşulduğu bölümde Turan Kışlakçı’nın “Twitter'da küfür&hakaret edenlerin çoğu hastalıklı insanlardır” sözü “Twitter kullanan insanların çoğu hastalıklıdır” şeklinde sosyal medyaya servis edildi.

Doğan Medyanın geçmişten bugüne sosyal medyayı algı operasyonları için araç kullanıyor. Sosyal medyada yalan dolan paylaşımları tepki toplayınca da “Editör hatası” veya “teknik hata” şeklinde geçiştiriliyor.

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