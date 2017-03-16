Doğan Medya İşgâline 3'er Kez Müebbet İstemi

Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgâl edilip yayının kesilmesi ve çıkan olaylara ilişkin iddianame hazırlandı. 5'i rütbeli 19 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgâl edilmesi ve olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, 3'ü tutuklu 19 şüphelinin "darbeye teşebbüs" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Diğer suçlamalar da, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi", "silahlı terör örgütüne üye olmak".

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bu, darbe girişimine ilişkin hazırlanan İstanbul'daki 14. iddianame.

Kaynak: AA, DHA