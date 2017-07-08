Doğan Medya Her Zamanki Gibi Tepki Görünce Özür Diledi

Doğan Haber Ajansı Tepkilerin ardından Doğan Haber Ajansı açıklama yaptı. Açıklamanın metni:

“Sakarya'da hamile bir anne ve 11 aylık bebeğinin vahşice katledilmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Korkunç olayla ilgili gelişmeleri son 24 saattir, değişik kaynaklardan aldığımız bilgiler, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda haberleştiriyoruz. Bu haberlerimizden soruşturma haberi içinde yer alan 1 cümlelik bölümün kaynağından iptal edildiği bilgisi abonelerimize kısa sürede bildirilmiştir. Farklı yorumlara neden olan bu cümle nedeniyle üzgünüz. Özür dileriz. Canilerin cezalandırılması, böylesine bir vahşetin bir daha olmaması için gereken tüm önlemlerin alınması en büyük dileğimizdir.”