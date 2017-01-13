Doğan Holding’in Yöneticileri Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»Hukuk
13.01.2017 16:47
Doğan Holding’in Yöneticileri Serbest Bırakıldı
Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ile eski yönetici Üzdiyen, adlî kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun tutuklandığı Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Ocak’ta gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Ekrem Turgut Yücel ve eski yönetici Yahya Üzdiyen’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen iki şüpheli, savcılıkça adlî kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Yücel ve Üzdiyen’in adlî kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Adlî kontrol hükümleri kapsamında, iki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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