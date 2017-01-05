Doğan Holding'in Merkez Binasında Arama
Bu sabah erken saatlerinde Üsküdar'da bulunan Doğan holding merkez binasına polisler tarafından arama yapılmaya başlandı.
Edinilen ilk bilgilere göre polisin arama yapmasının nedeni tutuklanan Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması.
Doğan Holding’den Açıklama
Doğan Holding, polis aramasının şirketin Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski Yönetici Yahya Üzdiyen’in, daha önce Ankara Temsilcisi olan Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında yapıldığını açıkladı
Doğan Holding bu sabah yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski Yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
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