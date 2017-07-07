Doğan Haber Ajansı Tecavüzcü Katilin Avukatı mı?

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Sakarya’da Suriyeli 9 aylık hamile Emani Alrahmun ve 10 aylık bebeği Halaf Alrahmun’un Birol K. ve Cemal B. tarafından evlerinden kaçırılıp hunharca katledilmesinin yankıları sürerken Doğan Haber Ajansı’nın bu vahşi cinayetle ilgili abonelerine servis ettiği haber şok etkisi yarattı. Bırakın haber etiğini en basit insani ahlaktan bile nasibini almamış bu haber metnine göre cinayetin sebebi Suriyeli kadının çok güzel olması! Suriyeliysen sana herşey yapılabilir!

DHA'nın servis yaptığı haber: