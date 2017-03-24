Doğalgazda Ocak Ayında Tüketim Rekoru Kırıldı

»Ana Sayfa»Dünya
24.03.2017 12:14
Doğalgazda Ocak Ayında Tüketim Rekoru Kırıldı
Türkiye’nin doğalgaz tüketimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artışla 6,3 milyar metreküpe ulaşırken, bu rakam aylık bazda doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru oldu.

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye’de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin doğalgaz tüketimi soğuk hava şartlarının da etkisiyle ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artarak 6 milyar 379 milyon metreküpe çıktı.

Türkiye, Ocak 2016’da 5 milyar 783 milyon metreküple tüm zamanların aylık doğalgaz tüketim rekorunu kırmıştı. Ocak 2017 hem bu tüketim değerinin, hem de aylık 6 milyar metreküp tüketim sınırının aşıldığı ilk ay oldu.

Tüketim Rekorunda Aslan Payı Konutların

Ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,19 artarak 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Bu ayda en çok doğalgaz konutlar tarafından tüketilirken, tüm zamanların en yüksek aylık konut tüketimine de yine ocak ayında erişildi.

Söz konusu dönemde, toplam 596 milyon metreküplük artışın 474 milyon metreküpü konutlardaki ısınma amaçlı ekstra tüketimden kaynaklandı. Böylece doğalgazda geçen yılın ocak ayına kıyasla görülen artışın yaklaşık yüzde 80’i konutlardaki tüketimle gerçekleşti.

Tüketimdeki Artış LNG İle Karşılandı

Ocak ayında boru hatları ile yapılan doğalgaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kalırken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yüzde 47 artışla 1 milyar 705 milyon metreküpe yükseldi. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 545 milyon metreküp daha fazla LNG ithalatı gerçekleşti.

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