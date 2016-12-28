Diyarbakır’ın 11 Köyünde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde, PKK’ya yönelik düzenlenecek operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK’lılar ve işbirlikçilerinin etkisiz hâle getirilmesi, bunlarca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon gerçekleştirilecek bölgelerdeki vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Lice’ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro’ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy’e bağlı Boyunlu köylerinde saat 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.