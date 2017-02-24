Diyarbakır’ın 10 Kırsal Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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24.02.2017 18:52
Diyarbakır’ın 10 Kırsal Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Diyarbakır’ın Lice, Silvan ve Kulp ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice, Silvan ve Kulp ilçelerinin kırsal alanlarında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK’lı militanlar ve işbirlikçilerinin etkisiz hâle getirilmesi, militanlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Silvan ilçesine bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca, Çaldere, Lice ilçesine bağlı Kıyıköy, Dallıca, Türeli, Kutlu, Kulp ilçesine bağlı Demirli, Taşköprü kırsal mahallerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 16.30’dan geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtildi.

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