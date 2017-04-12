Diyarbakır’daki Saldırıyı PKK Üstlendi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek birimlerin yer aldığı alanda gerçekleştirilen saldırıyı PKK’nın üstlendiği bildirildi.

Salı günü sabah saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne ait tamir atölyesine düzenlenen ve 2’si sivil 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı PKK üstlendi.

Diyarbakır Valiliği yaptığı en son açıklamada patlamanın kazılan 30 metrelik tünele yerleştirilen 1 ton patlayıcının ateşlenmesiyle gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

Örgütün açıklamasında ise saldırının 2,5 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Valilik, 1’i polis, 4 yaralının tedavilerinin çeşitli hastanelerde devam ettiğini duyurdu.

Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde patlamanın bir panzerin tamiri sırasında meydana geldiği ancak nedeninin belli olmadığı açıklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bu sabah konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın “terör saldırısı” olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valiliği: Olayla Doğrudan İlişkili 5 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Valiliği patlamayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği alana bitişik vaziyette bulunan bir apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığını ifade etti.

Aynı açıklamada, yapılan kriminal inceleme sonucu yaklaşık 1 ton olduğu tahmin edilen patlayıcının RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlandığı ve zaman ayarlı düzenek ile patlatıldığı da vurgulandı.

Şu anda soruşturma kapsamında olayla doğrudan ilişkisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunun sürdüğü ayrıca kentte 172 gözaltı daha yapıldığı bildirildi.

Soylu: Ayda Bir Arama Yapılıyor, Hızlı Kazmışlar

Diyarbakır’daki patlamanın “terör saldırısı” olduğuna ilişkin açıklama bu sabah Habertürk TV’de İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapıldı.

Soylu, yandaki bir inşaattan kazılan tünele patlayıcı yerleştirilmesi yoluyla saldırının düzenlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı, “İlk önce araç patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı.” diye konuştu ve şunları ekledi:

“Biz ilk önce acaba içeriye girip, bir kişi, çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız. Böyle bir tehditle karşılaşmayalım, diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar.”

Daha Önce Bağlar’da Gerçekleştirilen Saldırılar

Diyarbakır’daki Emniyet Müdürlüğü daha önce de hedef olmuştu. Kasım 2016’da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken, 100’den fazla insan da yaralanmıştı.

Ayrıca Mayıs 2016’da da yine Bağlar’da bir polis midibüsünün geçisi sırasında yol kenarında bulunan patlayıcı düzeneğin patlatılmasıyla düzenlenen saldırıda da üç kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: BBC Türkçe