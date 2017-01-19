Diyarbakır’daki Saldırıda Yaralanan Polis Vefat Etti!

»Ana Sayfa»Dünya
19.01.2017 15:17
Diyarbakır’daki Saldırıda Yaralanan Polis Vefat Etti!
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı militanlarca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerden biri, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA’da yer alan habere göre, Dicle Üniversitesi’nin Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan yerleşkesindeki hafriyat alanının yakınlarında 16 Ocak’ta polis aracının geçişi sırasında PKK’lı militanlarca yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti.

Dicle Üniversitesi’nin yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında 16 Ocak’ta çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK’lı militanlarca, önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis vefat emiş, 2 polis ise yaralanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • New York Times Muhabirinin Türkiye’ye Girişine İzin Verilmedi18 Ocak 2017 Çarşamba 15:18
  • “TÜİK’te 141 Personel Meslekten İhraç Edildi”18 Ocak 2017 Çarşamba 13:25
  • CIA Gizli Belgeleri Yayınladı18 Ocak 2017 Çarşamba 11:19
  • ABD: 'El Bab'da Hava Saldırısı Yapmaya Başladık'18 Ocak 2017 Çarşamba 11:00
  • Çin’de Madende Göçük: 9 İşçi Hayatını Kaybetti18 Ocak 2017 Çarşamba 10:23
  • 'Obamacare'in İptali 18 Milyon İnsanı Sigortasız Bırakacak'18 Ocak 2017 Çarşamba 02:14
  • ABD Yeni “Misket Bombası”nı Ortadoğu'da Kullanacak18 Ocak 2017 Çarşamba 00:40
  • Avrupa Parlamentosu'nun Yeni Başkanı Tajani Oldu18 Ocak 2017 Çarşamba 00:25
  • İngiltere'den 12 Maddelik Brexit Planı17 Ocak 2017 Salı 18:49
  • İskoçya'da Kilisede Kur'an-ı Kerim'den Ayet Okunmasına Tepki17 Ocak 2017 Salı 14:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim