Diyarbakır’daki Saldırıda 1 Ton Patlayıcı Kullanılmış!

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12.04.2017 13:19
Diyarbakır’daki Saldırıda 1 Ton Patlayıcı Kullanılmış!
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada Bağlar’daki saldırının, 30 metrelik tünele tuzaklanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili 5 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesindeki saldırının, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek binaya bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Valilik’ten yapılan açıklamada, Bağlar’da bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek birimlerin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü’ne ait tamir atölyesinde dün saat 10.47’de nedeni henüz belli olmayan bir patlamanın meydana geldiği, olayda 1 sivil personelin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, patlamanın ardından Valilik’çe yapılan basın duyurusu ile bildirildiği anımsatıldı.

3 Emniyet Personeli Hayatını Kaybetti

Patlamadan sonra yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldığının anlaşıldığı, AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerince gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda saat 12.20’de enkaz altında kalan 1 polis memuruna ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, polis memurunun hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı ve tedavi sonucu taburcu olduğu bildirildi.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen ve uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan sivil personele 17.50 sıralarında, diğer polis memuruna ise 23.15 sıralarında ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, yaşanan olay sonucunda biri polis, 2’si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

“5 Şüpheli Gözaltına Alındı”

Patlamada yaralanan biri polis, 3’ü sivil vatandaş olmak üzere 4 yaralının tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

“Konu ile ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturma kapsamında, olay ile doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen ve bugün saat 12.00 itibariyle 172 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için “terörle mücadeleye” kararlılıkla ve aralıksız devam edileceği vurgulandı.

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