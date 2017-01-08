Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
DBP'li Başkanların tutuklanıp yerlerine kayyum atanmasından sonra, Kayapınar Belediyesi'nin Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişi için yaptırdığı 'Roboski Anıtı' ve Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan İnsan başlı aslan heykelleri söküldü.
Kayapınar Belediyesi tarafından 25 Aralık 2013’te yaptırılan ve Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin adlarının yazılı olduğu ‘Roboski Anıtı’ dün gece polisler tarafından söküldü. Dicle Kent bulvarı üzerindeki bir parkta bulunan ve ortasında anne, çevresinde ise bombaları simgeleyen figürlerin bulunduğu ‘Roboski Anıtı’nın çevresinde ise yaşamını yitiren 34 kişinin isimleri yer alıyordu. Kayapınar Belediye Meclisinin 2013 Ağustos ayı toplantısında alınan karar ile kurulan anıtın söktürülmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
BÜYÜKŞEHİR’İN ÖNÜNDEKİ İNSAN BAŞLI ASLAN HEYKELLERİ DE SÖKÜLDÜ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 2 insan başlı aslan heykeli de dün Belediye yönetimi tarafından kaldırıldı. Belediye yönetimi konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İnsan başlı aslan figürleri, Mezopotamya’ya özgü Asurlar döneminde tapınak ya da kutsal sayılan mekânların koruyucuları olarak biliniyor.
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