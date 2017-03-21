Diyarbakır'daki PKK Operasyonunda 5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Diyarbakır'da Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 4 ton 842 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.
5 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Lice kırsalındaki Şenlik Mahallesi Akçapınar mezrası sınırları içinde, 19 Mart'ta iki farklı yerde PKK'lılar ile çatışmaya girildi. Altı PKK'lı etkisiz hâle getirildi, ertesi gün sığınak civarında iki PKK'lı daha ölü ele geçirildi.
Sığınaklar ve malzemeler imha edildi
Lice ve Kulp ilçelerinde iki sığınakta yapılan aramalarda, omuzdan atılan ısı güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen tetik tertibatı ile termal bataryası mevcut SA-18 Grouse füzesi, bir M-16 piyade tüfeği, bir PKMS (bixi) makineli tüfek, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, iki kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 396 muhtelif fişek, 3 el yapımı patlayıcı ateşlemede kullanılan basma düzenek, 8 Alfa Fire alıcı, 3 ateşleme anahtarı, 17 elektrikli fünye, 8 pil bloğu, sabit telsiz, iki el telsizi ve ses kayıt cihazı bulundu.
Sığınakları kullanılmaz hale getiren güvenlik güçleri, ele geçirdikleri örgütsel doküman ve giyim malzemesi ile bin 220 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesinin yanı sıra, amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı düzeneği de imha edildi.
5 tona yakın uyuşturucu
Operasyonda ayrıca 3 bin 642 kilogram toz, bin 200 kilogram kubar esrar olmak üzere 4 bin 842 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Adli aramalarda, örgüte lojistik destek sağlayarak işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle iki şüpheli de gözaltına alındı.
AA
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