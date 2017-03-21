Diyarbakır'daki PKK Operasyonunda 5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

»Ana Sayfa»Gündem
21.03.2017 09:56
Diyarbakır'daki PKK Operasyonunda 5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda PKK'ya yönelik operasyonlarda 5 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 4 ton 842 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.

5 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Lice kırsalındaki Şenlik Mahallesi Akçapınar mezrası sınırları içinde, 19 Mart'ta iki farklı yerde PKK'lılar ile çatışmaya girildi. Altı PKK'lı etkisiz hâle getirildi, ertesi gün sığınak civarında iki PKK'lı daha ölü ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler imha edildi

Lice ve Kulp ilçelerinde iki sığınakta yapılan aramalarda, omuzdan atılan ısı güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen tetik tertibatı ile termal bataryası mevcut SA-18 Grouse füzesi, bir M-16 piyade tüfeği, bir PKMS (bixi) makineli tüfek, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, iki kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 396 muhtelif fişek, 3 el yapımı patlayıcı ateşlemede kullanılan basma düzenek, 8 Alfa Fire alıcı, 3 ateşleme anahtarı, 17 elektrikli fünye, 8 pil bloğu, sabit telsiz, iki el telsizi ve ses kayıt cihazı bulundu.

Sığınakları kullanılmaz hale getiren güvenlik güçleri, ele geçirdikleri örgütsel doküman ve giyim malzemesi ile bin 220 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesinin yanı sıra, amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı düzeneği de imha edildi. 

5 tona yakın uyuşturucu

Operasyonda ayrıca 3 bin 642 kilogram toz, bin 200 kilogram kubar esrar olmak üzere 4 bin 842 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Adli aramalarda, örgüte lojistik destek sağlayarak işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle iki şüpheli de gözaltına alındı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi19 Mart 2017 Pazar 16:17
  • Kahramanmaraş HDP İl Başkanı Tutuklandı19 Mart 2017 Pazar 09:12
  • Devlet Bahçeli: "’Tek Adam’ Diyenler, Tarih Cahili!”18 Mart 2017 Cumartesi 15:53
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Temeli Atıldı18 Mart 2017 Cumartesi 15:14
  • Almanya Mehdi Eker'in Programını İptal Etti18 Mart 2017 Cumartesi 15:11
  • Diyanet'ten Türk Milliyetçiliği Hamasetini Aşan Çanakkale Hutbesi18 Mart 2017 Cumartesi 12:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB Adalet Divanı’na: Sıkıysa Kipayı Yasakla!18 Mart 2017 Cumartesi 11:53
  • Diyanet İşleri Başkanı Görmez ABD’nin Halep'te Gerçekleştirdiği Cami Katliamını Kınadı17 Mart 2017 Cuma 12:47
  • ‘Barolar Birliği CHP’nin Alternatif Genel Merkezi Gibi’17 Mart 2017 Cuma 12:29
  • ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye Geliyor17 Mart 2017 Cuma 11:04
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim