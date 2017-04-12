“Diyarbakır’daki Patlamanın Terör Saldırısı Olduğu Netleşti”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek birimlerin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın, “terör saldırısı” olduğunun netleştiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Habertürk TV’deki canlı yayında, saldırının dışarıdan açılan tünelle yapıldığını söyledi.
“Şu Anda 10-12 Hafif Yaralımız Var Hastanelerde”
AA’da yer alan habere göre, patlamanın teknisyenin zırhlı aracı tamiri sırasında gerçekleştiğinin açıklandığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:
“Acaba bu tamirden mi oldu diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen arkadaşımız daha enkaz altından çıkarıldı, şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü bir araç da patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. İlk önce bir kişi içeriye girip bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirmişler.”
“Tüm Detayları Vali Bey Açıklayacak”
Soylu, emniyet binalarının etrafında ayda bir arama tarama yaptıklarını aktararak, “Yani, böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir sürede böyle bir şey kazmışlar yerin altında bir patlayıcı yerleştirmek suretiyle... Tüm detayları Vali Bey açıklayacak.” dedi.
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Diyarbakır’daki Patlamada Can Kaybı Sayısı 3’e Yükseldi!
- “Kimyasal Saldırıyı Rejim Yaptı, Şüphe Yok”
- “Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir”
- “Diyarbakır’daki Patlamanın Terör Saldırısı Olduğu Netleşti”
- Sandıktan Ya ‘Hayır’ Çıkarsa!
- Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
- Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
- Kimyasal Katliamın İntikamı! (Video)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
- Anti-Amerikancılıkla Maskelediğiniz Ahlaksızlık
- Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
- İstiklal Mahkemeleri Tutanaklarında 6. Cilt Tamamlanıyor
- Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
- Bakanlık Alışveriş Poşetleri İçin İnceleme Başlattı
- Irak Kürdistanı’nda ‘Bağımsızlık Referandumu’ Muhtemelen Eylül’de Yapılacak
- Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
- Tahriru’ş-Şam’dan Han Şeyhun İçin Gazetecilere Çağrı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim