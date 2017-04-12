Diyarbakır’daki Patlamada Can Kaybı Sayısı 3’e Yükseldi!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek birimlerin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek birimlerin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın ardından AFAD ekiplerince bölgede yürütülen arama çalışmalarında bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı.

Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Cenazesine ulaşılan polis memuru ile patlamada hayatını kaybeden bir sivil personel için İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlenecek.

Patlamada sivil personel Yunus Elaltunterin hayatını kaybetmiş, cenazesi dün düzenlenen törenin ardından kentte toprağa verilmişti.

Patlamada yaralanan bir sivil personel de gece hastanede hayatını kaybetmişti.