Diyarbakır'daki Nevruz Olayında 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

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26.03.2017 00:39
Diyarbakır'daki Nevruz Olayında 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinin yapıldığı alana girmeye çalışan ve elinde bıçak bulunan kişinin güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Valiliğince, ilde nevruz etkinliğinin yapıldığı alana girmeye çalışan ve elinde bıçak bulunan sırt çantalı kişinin güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Mart'ta Bağlar ilçesinde nevruz etkinliğinin yapıldığı alana girmeye çalışan ve elinde bıçak bulunan, sırt çantalı bir kişinin, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, olayın idari yönüyle soruşturulması için İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesinin Valilikçe talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, olayla ilişkili iki polis memurunun Valilikçe görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Psikiyatri hastası olduğu belirlendi

Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre, olayda yaşamını yitiren K.K, Malatya Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümünde geçen yıl eylül, ekim ve kasım aylarında muayene oldu.

Antipsikotik, antidepresan ilaçlar kullandığı belirlenen K.K'nin son olarak 28 Kasım 2016 tarihinde hastaneye muayene olmak için giriş yaptığı, 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren de ilaçlarını almadığı öğrenildi.

AA

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