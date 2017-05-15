Diyarbakır'daki Askeri Üstte Bomba Paniği
Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü’ne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu.
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Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'ne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu. Araç nizamiyeden dışarı çıkarılarak düzenek fünyeyle imha edildi.
Olayla ilgili gözaltıların olduğu bildirildi.
Etiketler : Diyarbakır, askeri üs, bomba
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