Diyarbakır'da Yüzü Maskeli Çapulcular Sokağa İndi!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzü maskeli 2 çapulcu bir markete el yapımı patlayıcı atıp marketin kasasındaki 900 lirayı gasp etti.
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Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 869. Sokak'taki bir markete uzun namlulu silahla giren yüzü maskeli 2 çapulcu, iş yerine el yapımı patlayıcı attı.
Daha sonra markete giren çapulcular kasadaki 900 liraya yakın parayı çalıp olay yerinden kaçtı.
Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı, markette hasar meydana geldi.
Saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler : Diyarbakır, PKK, market, Bağlar, soygun
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