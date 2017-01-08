Diyarbakır'da Ucube Zerdüşt Heykelleri Kaldırılıyor!
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin birçok yerine Zerdüştlük figürlü heykeller yerleştirmişti. Diyarbakırlılar, belediyenin başına kayyım getirilmesinin ardından bu ucube heykellerin bir an önce kaldırılmasını istemişti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan iki insan başlı aslan heykeli Müslüman Kürt halkının isteği doğrultusunda dün kayyım idaresi tarafından kaldırıldı, henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.
HDP'liler Kürt Halkına Zerdüştlüğü Empoze Ediyor
PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin Müslüman olan Kürt halkına, Zerdüştlük inancını empoze etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her köşesinde Zerdüştlük inancına ait olan iki insan başlı kanatlı aslan heykelini, güneşe tapan insan figürlerini ve içinde göz şekli bulunan güneş figürlerini parklara kentin belirli yerlerine yerleştirerek halkın bilincini etkilemeye çalıştığı görüldü. Kürtlerin asıl dinin Zerdüştlük olduğu yalanıyla PKK’ya yakın yayın evleri halka ve özellikle de gençlere Zerdüştlüğün kutsallık atfettiği Avesta kitabını ücretsiz olarak dağıttığı öğrenildi.
Son yıllarda düzenlenen kırsaldaki operasyonlarda da ölü ele geçirilen PKK militanların üstlerinden Zerdüştlük ile ilgili doneler ve Avesta kitabı çıkmıştı. PKK'nın adeta kendine din olarak seçtiği Zerdüştlük'ün Kürt halkına empoze edilmesi görevini de HDP'li belediyeler üstlendi. Diyarbakırlılar, HDP’li belediyeler tarafından kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen heykel ve figürlerin kaldırılmasını istiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla'ya iletilen taleplerin değerlendirmeye alındığı, kısa zamanda konuyla ilgili meclis üyeleriyle görüşüleceği öğrenildi.
ZERDÜŞTLÜK NEDİR?
Zerdüştlük; Mecusilik adıyla da bilinen dünyanın eski dinlerinden birisinin adıdır. Zerdüşt; Zerdüştlük dininin kurucusudur. Zerdüştlükte, evlerin kapıları (sabah kalkınca güneşe dua etmek için) doğuya, yani güneşe bakar. Güneşe ve ateşe taparlar.
İşte HDP'lilerin İslam aleyhine Zerdüştlük lehine bazı açıklamaları:
"Laiklik konusunda TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile aynı görüşleri paylaşıyoruz. Biz de başörtüsüne, küçüklerin Kur an eğitimi almasına, İslâmi cemaatlere, katsayı eşitliğine karşıyız"
Emine Ayna:
“Kürtler ne olursa olsun Nevroz bayramından vazgeçmezler. Kurban bayramından vazgeçebilirler, kurban kesmeyebilirler, kutlamayabilirler, bu yıl ise kutlamadılar. Yine Ramazan bayramından vazgeçebilirler kutlamayabilirler. Ancak Kürtler Nevroz bayramından vazgeçmez”
Mehdi Zana:
"Kürtler İslamiyet i kabul ettiklerinde kaybettiler, Kürtlerin asıl dini Zerdüştlüktür”
Ahmet Türk:
“Bazıları hâlâ 1400 küsur sene evvelki hükümlerle hareket ediyor” diyerek, Hazreti Peygamber dönemine atıfta bulunuyor.
Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan:
Nasıl ki müslümanlar için Mekke, Medine kutsal ise Kürtler için de Roj TV o kadar kutsaldır.
Kaynak: Milat Gazetesi
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 'Terör Anketi'nden % 80,3 Oranında Amerika Karşıtlığı Çıktı!
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi
- Kudüs'te Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!
- İstanbul ve 30 İlde Okullar Tatil Edildi
- Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
- Diyarbakır'da Ucube Zerdüşt Heykelleri Kaldırılıyor!
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- Kudüs'te Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “Açık ve Dolaylı Şirkten Korunmanın Önemi”
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim