Diyarbakır’da Trene Bombalı Saldırı

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27.02.2017 15:53
Diyarbakır’da Trene Bombalı Saldırı
Diyarbakır'ın Bağıvar Mahallesi yakınlarında PKK’lılar, demiryoluna yerleştirdikleri patlayıcıyı, ham petrol taşımacılığında kullanılan yük treninin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 8 boş vagon raydan çıkarken, saldırıda yaralanan olmadı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Batman'dan Diyarbakır'a gelen ham petrol taşımacalığında kullanılan boş yük treninin geçişi sırasında, teröristlerce raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın öğrenilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ancak saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlamanın şiddetiyle boş 8 vagon raydan çıktı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, bölgeye sevk edilen ambulanslar da ihtiyaç duyulmadığı için istasyonlarına geri çağrıldı.

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