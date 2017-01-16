Diyarbakır’da Saldırı: 3 Polis Vefat Etti!

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16.01.2017 18:23
Diyarbakır’da Saldırı: 3 Polis Vefat Etti!
Dicle Üniversitesi’nin Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan yerleşkesinin yakınlarında, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis vefat ederken, 2’si ağır 3 polis de yaralandı.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki hafriyat döküm alanının yakınında bulunan Sadi Mezarlığı’nın duvarının altına önceden yerleştirilen patlayıcı, çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Sadi Köyü’nün civarında akşam saatlerinde polis ekibinin geçişi sırasında yapılan saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Al Jazeera’nin Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırıda 3 polis vefat etti, 3 polis de yaralandı.

Diyarbakır Valiliği, yaralı 3 polisten 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıya uğrayan zırhlı araçta sıkışan polisler AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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