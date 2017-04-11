Diyarbakır'da Polis Okulunda Patlama
Diyarbakır'da polis okulu civarında 10:45'te patlama meydana geldi. Biri ağır 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan polis okulu civarında 10:45'te şiddetli bir patlama meydana geldi. Biri ağır 4 kişi yaralandı.
DHA ve AA'nın haberine göre patlama, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlar' daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında oldu.
Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu.
Çökmenin meydana geldiği binada AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.
Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA, DHA, Al Jazeera
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