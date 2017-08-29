Diyarbakır’da PKK Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti!
Diyarbakır-Bismil karayolunda askerî araçların geçişi sırasında PKK’lılarca tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu araçların sevkiyatını yapan 2 sivil hayatını kaybetti.
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Diyarbakır-Bismil karayolunun yol yapım çalışmasının sürdüğü 45. kilometresindeki Göksu köyü mevkisinde askerî araçların geçişi sırasında PKK mensupları daha önce yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda, İzmir’den Siirt’e 2 askerî aracın sevkiyatını yapan firmada görevli 2 sivil hayatını kaybetti.
Patlama nedeniyle hasarın oluştuğu yol, ulaşıma kapandı.
Etiketler : diyarbakır, pkk
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