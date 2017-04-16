Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 Ölü

Diyarbakır Çermik’te referandum sandığının kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yabanardı köyünde referandum dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32) ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı, çatışmanın siyasi görüş farklılığı nedeniyle yaşandığını duyurdu.