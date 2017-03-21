Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü

»Ana Sayfa»Gündem
21.03.2017 15:02
Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü
Diyarbakır'daki Newroz alanına girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi, polisle tartıştı. Sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başlayan bir genç, polisin açtığı ateşle öldürüldü.

T24 sitesinin Doğan Haber Ajansı'na (DHA) dayandırdığı habere göre, Diyarbakır’da Newroz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’na gelmeye başladı. Binlerce vatandaş alana gelerek Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Newroz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır’da Newroz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar İlçesi’ndeki Newroz Parkı’na gelmeye başladı.

Sırt çantasını aratmak istemeyen kişi polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı19 Mart 2017 Pazar 18:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi19 Mart 2017 Pazar 16:17
  • Kahramanmaraş HDP İl Başkanı Tutuklandı19 Mart 2017 Pazar 09:12
  • Devlet Bahçeli: "’Tek Adam’ Diyenler, Tarih Cahili!”18 Mart 2017 Cumartesi 15:53
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Temeli Atıldı18 Mart 2017 Cumartesi 15:14
  • Almanya Mehdi Eker'in Programını İptal Etti18 Mart 2017 Cumartesi 15:11
  • Diyanet'ten Türk Milliyetçiliği Hamasetini Aşan Çanakkale Hutbesi18 Mart 2017 Cumartesi 12:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB Adalet Divanı’na: Sıkıysa Kipayı Yasakla!18 Mart 2017 Cumartesi 11:53
  • Diyanet İşleri Başkanı Görmez ABD’nin Halep'te Gerçekleştirdiği Cami Katliamını Kınadı17 Mart 2017 Cuma 12:47
  • ‘Barolar Birliği CHP’nin Alternatif Genel Merkezi Gibi’17 Mart 2017 Cuma 12:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim