Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü

Diyarbakır'daki Newroz alanına girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi, polisle tartıştı. Sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başlayan bir genç, polisin açtığı ateşle öldürüldü.

T24 sitesinin Doğan Haber Ajansı'na (DHA) dayandırdığı habere göre, Diyarbakır’da Newroz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’na gelmeye başladı. Binlerce vatandaş alana gelerek Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Newroz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır’da Newroz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar İlçesi’ndeki Newroz Parkı’na gelmeye başladı. Sırt çantasını aratmak istemeyen kişi polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.