Diyarbakır’da Markete PKK Saldırısı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir markete PKK’lılar tarafından el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi 402. Sokak’taki bir markete PKK’lılar tarafından el yapımı patlayıcı ve havai fişekli saldırı yapıldı.

Marketin içinde bir çalışan ile bir müşterinin bulunduğu esnada yapılan saldırıda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. İş yerinde büyük bir hasar oluştu.

Markette incelemesini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.