Diyarbakır’da “Kutlu Doğum Haftası” Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından “Kutlu Doğum Haftası” dolayısıyla düzenlenen “Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed” konulu etkinlik, Hafız Emin Çiçek’in Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı.

“Mazlumların Yüreklerine Su Serptiniz”

Siyer Araştırmaları Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın iman ve İslam şehri olduğunu söyledi. Burada sadece Peygamber’in doğum gününü ihya etmek için bulunduklarına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Şu anda Mısır zindanlarında bulunan mazlumların yüreklerine su serptiniz, Filistin sokaklarındaki mazlumları güldürdünüz. Suriye’de, Halep’te evleri viran olmuş o insanlara sahipsiz olmadıklarını en gür sedayla duyurdunuz. Daha dün Sur’da yıkılmış evleri yürekleri mahzun olmuşlara, ‘Sahipsiz değilsiniz, sizin elinizden tutan Peygamber sevdalıları var.’ dediniz.”

“Dünyaya Adalet Gelecekse Müslümanlar Getirecek”

Adaletsiz, zulümlerin kol gezdiği bir dönemde yaşanıldığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyaya birileri eğer adalet getirecekse bu ne ABD, Rusya, İsrail, Avrupa ne de BM olacak. Bir tek güç getirecek o da müslümanlar olacak. Buna kesinlikle inanın ve bunun için gayret edin. İnşallah Diyarbakır’da, Batman’da Mardin’de, Şırnak’ta üretilen bu Peygamber sevgisi sadece cihana yayılmakla kalmayacak, adaleti, hakkaniyeti, şehadeti ve sevdayı da yayacak.”

“Boynun Bükük Olmasın, Ey Yiğit Delikanlı”

6-7 Ekim’de kurban eti dağıtırken PKK’lı militanlarca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını hatırlatan Yıldırım, “Yasin, sen elindeki o kurban etini mazlumlara götürmek için seferber oldun ama o mazlumlara eti ulaştıramadın. Allah’ın huzuruna boynu bükük bir biçimde gittin. Boynun bükük olmasın, ey yiğit delikanlı, bak ektiğin tohumlar meyveye durdu. Diyarbakır meydanı çiçekler açtı. O çiçekler bambaşka bir noktaya gelecek ve bütün çorak toprakları Allah’ın izniyle yeşertecek.” şeklinde konuştu.

“Peygamber’den Kopuk Bir Hayat Olamaz”

Peygamber Sevdalıları Platformu Başkanı Adnan Akgönül de etkinliğe vatandaşların yoğun bir katılım gösterdiğini söyledi.

Program için aylardır hazırlık yaptıklarını vurgulayan Akgönül, şöyle devam etti:

“Vatandaşlar konu Peygamber olunca kayıtsız kalmadı ve alana akın etti. Hazreti Muhammed’in doğumu bizleri tekrardan bir araya getirdi. Bu manzaranın tüm dünya tarafından görülmesini istiyoruz. Peygamber’den kopuk bir hayat olamaz. Peygamber’in sevgi ve muhabbeti mutlaka gönüllere yerleşmelidir. O sevgi ve muhabbet gönüllere yerleştiğinde insanlar dünya ve ahiret saadetine kavuşacaktır.”

“17 Saatlik Yolu Aşarak Geldim”

Programa Diyarbakır’ın yanı sıra farklı illerden çok sayıda kişi de katıldı.

Gaziantep’ten geldiğini ifade eden Beşir Yıldırım, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hazreti Muhammed’in şemsiyesi altında tüm müslümanlarla bir arada bulunmak için buradayız.” dedi.

Isparta’dan gelen üniversite öğrencisi Uğur Kaçmaz, içindeki Peygamber sevdasından dolayı Diyarbakır’ı ziyaret ettiğini belirterek, “Maddi sıkıntı çekmeme rağmen üç bursumu harcayarak, bu kutlu sevda için 17 saatlik yolu aşarak geldim.” ifadelerini kullandı.

İlahilerin okunmasının ardından hafta dolayısıyla okunan hatim, salavat, Yasin ve tesbihatların sayısı açıklandı.

Etkinlik, Ulu Cami İmamı Osman Yağmur’un okuduğu duanın ardından sona erdi.

Programa, Mısır, Suriye, Ürdün, İran, Irak başta olmak üzere birçok ülkeden kanaat önderleri ile HÜR DAVA Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA