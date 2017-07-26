Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne Saldırı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı militanlarca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına silahla ateş açıldı, el bombası atıldı.
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Alınan bilgiye göre, PKK'lı militanlarca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından PKK'lılar kaçtı.
PKK’lıların attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti.
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