Diyarbakır'da İdlib'teki Katliamlar Lanetlendi
Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir kitle, merkez Yenişehir ilçesi AZC Plaza önünde bir araya gelerek Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib'te düzenlediği ve 100'ün üzerinde sivilin katledildiği saldırıyı lanetledi.
“İdlib’te çocuklar ölüyor, dünya seyrediyor” ve “Katil Esed, İdlib’teki katliamın hesabını verecek” pankartlarının açıldığı eylemi sitemiz yazarlarından Ahmet Maruf Demir yönetirken, kitle “Kahrolsun katiller”, “İdlib’te çocuklar ölüyor, dünya seyrediyor”, “JİBO ZALİMAN BİJİ CEHENNEM”, “Zulme karşı sessiz kalma”, “Baas çöplüğe Esed sehpaya” dövizlerini taşıdı.
Basın açıklamasını kitle adına Diyarbakır İslami STK’lar dönem sözcüsü Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan yaptı. Basının büyük ilgi gösterdiği eylem sonrası kimi STK temsilcileri basına mülakat verdi.
Nazlıcan’ın okuduğu basın açıklaması şöyle;
KATİLLER ÇETESİ İDLİP’TE YAPTIĞI KATLİAMIN HESABINI VERECEK!
Yedinci yılına giren Suriye direnişi her gün yeni katliamlarla bitirilmek isteniyor. Geçen ay Halep’te camiye bomba yağdıran zalimler yetmişten fazla sivili katlettiler ve bu saldırıyı terörizm bahanesine sığdırarak işin içinden çıkmaya çalıştılar. Fakat biz biliyoruz ki asıl terörist ABD’dir, RUSYA’DIR ve onların bu vahşetine ortak olanlardır.
İslam topraklarını işgal ederek Müslümanları sistematik işkencelerle, bombalarla ve kimyasallarla öldürmeyi politika haline getiren bu katiller çetesi her geçen gün daha da vahşileşmekte ve dünyanın gözünün içine bakarak zulümlerini icra etmektedirler.
Herkesin bildiği gibi bu alçaklar güruhunun himaye ettikleri Esed rejimi, dün sabah saatlerinde Suriye’nin İdlib kentinde bir yerleşim yerine kimyasal gazla saldırdı ve bu saldırıda çoğu çocuk 100’ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. 500’ün üzerinde insan gazdan etkilendi ve birçoğunun hayati tehlikesi devam ediyor.
Yine Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Salkin ile Cisr eş-Şuğur bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında en az 21 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil de yaralandı ve bu saldırılar halen devam etmektedir.
Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Londra’da, St.Petersburg’da ve diğer batı şehirlerinde de patlamalar oldu ve sivil kayıplar yaşandı. Elbette kim olursa olsun sivillere yapılan saldırılar kabul edilemez. Ancak bu sivil ölümleri protesto eden ve kınayan bu güçler söz konusu Müslümanlar olunca sessizliğe gömülmektedirler. Bu da onların olup bitenlere nasıl ikiyüzlü yaklaştıklarının en bariz kanıtı olarak ortadadır.
Bundan dolayı bütün bu olup bitenler karşısında Birleşmiş Milletler denen kukla kuruluşun büründüğü sessizliği ve zalimlerden yana takındığı tavrı esefle kınıyor ve bunların demokrasi ve insan hakları söylemlerinin koca bir yalan olduğunu buradan ilan ediyoruz.
Burada Diyarbakır’lı Müslümanlar olarak başlangıcından bugüne kadar geçen sürede Suriye direnişini destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu savaşta haklının yanında olmak ve mazlumu desteklemek en insani sorumluluktur ve inşallah bizler zalimlere karşı mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye’nin bu ölümleri BM genel kuruluna taşıması ve işlenen bu savaş suçunun takipçisi olması oldukça önemli bir konudur. Bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu ülkenin duyarlı bütün siyasilerinin bu konuya taraf olması gerektiğini ifade ediyoruz. Nasıl ki Suriye’li kardeşlerimize ensar olduysak, onların haklarının müdafisi olmak ta rabbimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah bu Türkiye halkı bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirecektir.
Son olarak Suriye’de zalim Esed’i destekleyen ABD, RUSYA ve onların işbirlikçisi olan devletleri bir kez daha kınadığımızı ve lanetlediğimizi ve bu Katiller çetesinin elbet bu ölümlerin hesabını bir gün vereceğini bütün dünyaya haykırıyoruz.
DİYARBAKIR İSLAMİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Cumhuriyet Şebbihalıkta Sınır Tanımıyor!
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi
- Siyonist Çeteye Müslüman Kökenli Bir Uşak!
- Katliam Ortaklığını Sürdürüp Yalandan Birbirlerini Suçluyorlar!
- İdlib Tasarısı BMGK Üyelerine Dağıtıldı
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Kayseri’de Lanetlendi
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
- “İdlib’de Sinir Gazı Kullanıldığını Gösteren Bulgular Var”
- “Burada Yaşam Zor Ama Suyla Hayatta Kalabiliriz”
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi
- “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti
- İdlib'de Kimyasal Katliam: Onlarca Ölü ve Yüzlerce Yaralı Var!
- Esed’in Aşağılık Tetikçisi Ceyda Karan Ölen Çocuklarla Dalga Geçti
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?
- 'Gazdan Zehirlenen Yüzlerce Kişi Yerde Yatıyordu'
- İspanya, Esed’in 691 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Koydu!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim