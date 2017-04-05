Diyarbakır'da İdlib'teki Katliamlar Lanetlendi

Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıyı kınadı.

Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir kitle, merkez Yenişehir ilçesi AZC Plaza önünde bir araya gelerek Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib'te düzenlediği ve 100'ün üzerinde sivilin katledildiği saldırıyı lanetledi.

“İdlib’te çocuklar ölüyor, dünya seyrediyor” ve “Katil Esed, İdlib’teki katliamın hesabını verecek” pankartlarının açıldığı eylemi sitemiz yazarlarından Ahmet Maruf Demir yönetirken, kitle “Kahrolsun katiller”, “İdlib’te çocuklar ölüyor, dünya seyrediyor”, “JİBO ZALİMAN BİJİ CEHENNEM”, “Zulme karşı sessiz kalma”, “Baas çöplüğe Esed sehpaya” dövizlerini taşıdı.

Basın açıklamasını kitle adına Diyarbakır İslami STK’lar dönem sözcüsü Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan yaptı. Basının büyük ilgi gösterdiği eylem sonrası kimi STK temsilcileri basına mülakat verdi.

Nazlıcan’ın okuduğu basın açıklaması şöyle;

KATİLLER ÇETESİ İDLİP’TE YAPTIĞI KATLİAMIN HESABINI VERECEK!

Yedinci yılına giren Suriye direnişi her gün yeni katliamlarla bitirilmek isteniyor. Geçen ay Halep’te camiye bomba yağdıran zalimler yetmişten fazla sivili katlettiler ve bu saldırıyı terörizm bahanesine sığdırarak işin içinden çıkmaya çalıştılar. Fakat biz biliyoruz ki asıl terörist ABD’dir, RUSYA’DIR ve onların bu vahşetine ortak olanlardır.

İslam topraklarını işgal ederek Müslümanları sistematik işkencelerle, bombalarla ve kimyasallarla öldürmeyi politika haline getiren bu katiller çetesi her geçen gün daha da vahşileşmekte ve dünyanın gözünün içine bakarak zulümlerini icra etmektedirler.

Herkesin bildiği gibi bu alçaklar güruhunun himaye ettikleri Esed rejimi, dün sabah saatlerinde Suriye’nin İdlib kentinde bir yerleşim yerine kimyasal gazla saldırdı ve bu saldırıda çoğu çocuk 100’ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. 500’ün üzerinde insan gazdan etkilendi ve birçoğunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Yine Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Salkin ile Cisr eş-Şuğur bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında en az 21 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil de yaralandı ve bu saldırılar halen devam etmektedir.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Londra’da, St.Petersburg’da ve diğer batı şehirlerinde de patlamalar oldu ve sivil kayıplar yaşandı. Elbette kim olursa olsun sivillere yapılan saldırılar kabul edilemez. Ancak bu sivil ölümleri protesto eden ve kınayan bu güçler söz konusu Müslümanlar olunca sessizliğe gömülmektedirler. Bu da onların olup bitenlere nasıl ikiyüzlü yaklaştıklarının en bariz kanıtı olarak ortadadır.

Bundan dolayı bütün bu olup bitenler karşısında Birleşmiş Milletler denen kukla kuruluşun büründüğü sessizliği ve zalimlerden yana takındığı tavrı esefle kınıyor ve bunların demokrasi ve insan hakları söylemlerinin koca bir yalan olduğunu buradan ilan ediyoruz.

Burada Diyarbakır’lı Müslümanlar olarak başlangıcından bugüne kadar geçen sürede Suriye direnişini destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu savaşta haklının yanında olmak ve mazlumu desteklemek en insani sorumluluktur ve inşallah bizler zalimlere karşı mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye’nin bu ölümleri BM genel kuruluna taşıması ve işlenen bu savaş suçunun takipçisi olması oldukça önemli bir konudur. Bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu ülkenin duyarlı bütün siyasilerinin bu konuya taraf olması gerektiğini ifade ediyoruz. Nasıl ki Suriye’li kardeşlerimize ensar olduysak, onların haklarının müdafisi olmak ta rabbimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah bu Türkiye halkı bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirecektir.

Son olarak Suriye’de zalim Esed’i destekleyen ABD, RUSYA ve onların işbirlikçisi olan devletleri bir kez daha kınadığımızı ve lanetlediğimizi ve bu Katiller çetesinin elbet bu ölümlerin hesabını bir gün vereceğini bütün dünyaya haykırıyoruz.

DİYARBAKIR İSLAMİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI