Diyarbakır'da Evinden Çıkarken Vurulan Asker Yaşamını Yitirdi
Diyarbakır’da evinden çıkarken saldırıya uğrayan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Dicle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma uzman onbaşı Bilal Dicle'nin dün saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıktığı sırada Filiz Apartmanı önünde silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Dicle'nin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
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