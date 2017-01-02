Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi.
Diyarbakır'ın en küçük ilçesi Çınar’daki Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Uzun namlulu silahlarla bir süre çatıştıktan sonra kaçan saldırganlar için operasyon başlatıldı.
Roketlerden biri emniyetin yanındaki yatılı okula isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı binada hasar oluştu.
13 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile lojmanlarını hedef alan bombalı araçlı PKK saldırısında biri polis, ikisi bebek, biri çocuk altı kişi hayatını kaybetmişti, 39 kişi de yaralanmıştı.
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Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne SaldırıDiyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi.
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