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  4. Diyarbakır’da Çatışma: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
Diyarbakır’da Çatışma: 3 Asker Hayatını Kaybetti!

Diyarbakır’da Çatışma: 3 Asker Hayatını Kaybetti!

Diyarbakır’da PKK’ya yönelik devam eden operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

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Diyarbakır’ın 6 ilçesindeki 104 kırsal mahallesinde başlatılan PKK’ya yönelik operasyon devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, operasyon sırasında PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 3 asker burada hayatını kaybetti.

Operasyon kapsamında 2 PKK’lı öldürüldü, 1 PKK’lı yaralı olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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