Diyarbakır’da Çatışma: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
Diyarbakır’da PKK’ya yönelik devam eden operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
A+A-
Diyarbakır’ın 6 ilçesindeki 104 kırsal mahallesinde başlatılan PKK’ya yönelik operasyon devam ediyor.
AA’da yer alan habere göre, operasyon sırasında PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 3 asker burada hayatını kaybetti.
Operasyon kapsamında 2 PKK’lı öldürüldü, 1 PKK’lı yaralı olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler : diyarbakır, pkk
HABERE YORUM KAT