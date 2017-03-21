Diyarbakır'da AK Parti Otobüsüne Taşlı Saldırı

»Ana Sayfa»Gündem
21.03.2017 21:24
Diyarbakır'da AK Parti Otobüsüne Taşlı Saldırı
Merkez Kayapınar ilçesinde AK Parti kampanya otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

Diyarbakır'da AK Parti'nin kampanya otobüsü taşlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, anayasa değişikliği paketi ile ilgili yapılacak halk oylaması için merkez Kayapınar ilçesinde dolaşan kampanya otobüsüne henüz kimliği belirsiz bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı.

Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

"Avrupa'da engel çıkaran zihniyetin Diyarbakır'daki yansıması"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, parti binaları ve araçlarına yönelik daha önce de saldırılar gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yürüttükleri kampanyaya uluslarası boyutta tahammül edilemediğini dile getiren Akar, saldırıyı "Avrupa'da engel çıkaran zihniyetin Diyarbakır'daki yansıması" olarak niteledi.

Akar, iki gün önce de benzer bir saldırı ile karşılaştıklarını, üyelerinden birinin başını atılan taşlardan korumaya çalışırken elinden yaralandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Seçim otobüsümüzün halkı selamlaması bazılarında tahammülsüzlük oluşturduğu anlaşılıyor. Herkes istediği yerde kampanyasına devam ediyor. Terör örgütlerinin uzantılarının tahammülsüzlükleri ise ortada. Bize taş atan kardeşime sesleniyorum. Bu kampanyayı işsiz, aşsız, eğitimsiz kalmayasın, özgür ve kalkınmış bir Türkiye'de başın dik alnın ak dolaşman için yapıyoruz. Bu memleketin bütün evlatları için çalışıyoruz. Bize taş atana gül atacağız."

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturum21 Mart 2017 Salı 00:19
  • PKK'nın Şehir Yapılanmasına Operasyon: 960 Gözaltı20 Mart 2017 Pazartesi 23:03
  • Karanlık Güç David Rockefeller 101 yaşında Öldü20 Mart 2017 Pazartesi 22:47
  • Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı19 Mart 2017 Pazar 18:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi19 Mart 2017 Pazar 16:17
  • Kahramanmaraş HDP İl Başkanı Tutuklandı19 Mart 2017 Pazar 09:12
  • Devlet Bahçeli: "’Tek Adam’ Diyenler, Tarih Cahili!”18 Mart 2017 Cumartesi 15:53
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Temeli Atıldı18 Mart 2017 Cumartesi 15:14
  • Almanya Mehdi Eker'in Programını İptal Etti18 Mart 2017 Cumartesi 15:11
  • Diyanet'ten Türk Milliyetçiliği Hamasetini Aşan Çanakkale Hutbesi18 Mart 2017 Cumartesi 12:32
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim