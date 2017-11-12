Diyarbakır’da 7 Ton Esrar Ele Geçirildi!

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde 9 Kasım Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren PKK’ya yönelik başlatılan operasyonun dün “başarıyla” tamamlandığı duyuruldu.

Bir PKK’lının öldürüldüğü kaydedilen operasyonda, biri “terör örgütü üyeliğinden” olmak üzere 6 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, PKK’lılara ait çok sayıda sığınağın da “kullanılamaz hâle getirildiği” ifade edildi.

Operasyonda, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 24 bidon, araç ve 3 sırt çantası içerisinde bulunan M-16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 anti-tank mühimmatı, 3 tabanca, 6 el bombası, araç telsizi, 15 elektrikli fünye, av tüfeği, 565 fişek, 16 şarjör ile çok sayıda yaşam malzemesine el konulduğu bildirildi.

Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ve Kocaköy ilçelerindeki kırsal alanda 564 kilogram kubar, 6 ton 680 kilogram toz olmak üzere toplam 7 ton 244 kilogram esrar ile 2 bin 750 kök Hint keneviri ve 800 kilogram kenevir tohumu ele geçirildiği dile getirildi.

Öte yandan, Lice’de daha önceki tarihlerde yürütülen operasyonlarda ele geçirilip adli emanet deposunda muhafaza edilen 47 ton esrarın, görevli komisyon gözetiminde İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında yakılarak imha edildiği kaydedildi.