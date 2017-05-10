Diyarbakır’da 4 Ayda 62,5 Ton Esrar Ele Geçirildi!

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce bu yıl ocak, şubat, mart ve nisan aylarında “uyuşturucu ile mücadele” kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda “büyük başarı” sağlandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar ve yol kontrollerinde, 23 ton 775 kilo 841 gram kubar esrar, 38 ton 683 kilo 89 gram toz esrar, 172 kilogram kenevir tohumu, 46,26 gram plaka esrar, 161,6 gram eroin, 341,89 gram kokain, 7 kilo 626 gram metamfetamin, 39 bin 426 uyuşturucu hap, 27 metamfetamin bazlı hap, 91 gram diğer uyuşturucu ile bir sentetik uyuşturucu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “halkın huzuru için uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği” kaydedildi.