Diyarbakır’da 2 Ton 840 Kilogram Esrar Ele Geçirildi!

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19.04.2017 15:42
Diyarbakır’da 2 Ton 840 Kilogram Esrar Ele Geçirildi!
Diyarbakır’da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 ton 840 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 13-16 Nisan’da 2 ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonlarda 2 ton 280 kilogram toz, 560 kilogram da kubar esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yakalanan bir zanlının tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği kaydedildi.

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