Diyarbakır Vali Yardımcısı Gökdemir FETÖ'den Tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Gökdemir, tutuklandı. Eşinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.